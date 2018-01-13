В День российской печати глава Новороссийска провёл пресс-конференцию в онлайн режиме

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Игорь Дяченко поздравлениями представителей «четвёртой власти» с профессиональным праздником начал большой разговор с журналистами.

После церемонии награждения Игорь Дяченко провёл пресс-конференцию, которая впервые транслировалась в онлайн режиме сразу двумя СМИ Новороссийска. Не только журналисты, но и рядовые новороссийцы могли задать главе города волнующие их вопросы, и тут же получить на них ответы.

Разговор коснулся итогам первого года работы главы. "Все, что было намечено удалось сделать, кроме завершения реконструкции 4 очереди Набережной города," - поделился Игорь Алексеевич. Окончание работ запланировано на этот год. Глава высоко оценил результаты взаимодействия с Ростовской наукой по мониторингу муниципальной службы и муниципальных служащих.

Жителей города волнуют проблемы, связанные с дорожными работами на Сухумийском шоссе. С 2013 года никак не закончится реконструкция, создавая неудобства местным жителям и автомобилистам. В марте приступает к работе новый подрядчик. Деньги выделены из федерального бюджета. Планируют завершение в ноябре 2019 года. Игорь Алексеевич поблагодарил за помощь в решении этой проблемы депутата Государственной Думы РФ Владимира Ильича Синяговского. Также как и за активное участие в организации строительных работ на еще одном долгострое - спортивном комплексе "Олимпийский". Кстати, в текущем году, по словам главы, будут подведены коммуникации к объекту и начнутся отделочные работы. Из бюджета выделено 100 миллионов рублей на эти цели.

Зрителей телевизионного эфира интересовала ситуация вокруг строительной компании КЖС. Глава города поблагодарим руководство КЖС за помощь в решении проблем обманутых дольщиков в 2008 году. Сложная экономическая ситуация, в которую попала компания сейчас, разрешима. И администрация города поможет в поисках соинвесторов и все 8 объектов будут достроены.

Коснулись журналисты результатов реализации в городе партийного проекта "Единая Россия" по комфортной городской среде. Много сделано, но качество работ не устраивает жителей Новороссийска. И.Дяченко сообщил, что в срок до 20 января подрядчики должны все переделать. А дальше предстоит жителям принять все отремонтированные объекты на содержание. В 2018 году финансирование краю урезали. И видимо, город получит до 200 млн руб для продолжения работ во дворах.

Дороги были центральной темой пресс-конференции. В планах на 2018 год администрация запланировала закончить в Восточном районе бетонирование улиц методом народной стройки. Давальческий цемент выделяет Новоросцемент, Администрация преобразует его в бетон, а работы по укладки выполняют жители. Есть объекты в станице Раевская, поселке Гайдук. Порадовал глава горожан 13 микрорайона. Обводная дорога будет сделана в этом году в бетонном исполнении с тротуарами и освещением с использованием новых технологий.

И по Южному обходу Игорь Алексеевич сообщил приятную новость. Нашелся вариант прохода дороги вокруг 19 участков ИЖС.

Владимир Михайлович Бурлаков затронул вопрос взаимодействия СМИ и администрации города Новороссийска. "Успех заложен в тесном сотрудничестве! И есть наработанный опыт!"- уточнил главный редактор газеты "Новороссийский рабочий". Глава города-героя согласился с тем, что в этом направлении произошел провал. Из администрации ушел советник по СМИ М.Сидоров, а кадры пресс-службы будут полностью обновлены. "Нам нужны профессионалы!" - резюмировал Игорь Алексеевич. И сразу от главы поступило предложение всех присутствующих подумать о возможности работы в администрации Новороссийска.

Общение руководителя города-героя с журналистами получилось откровенное, открытое, позитивное. Встречаться договорились по итогам кварталов "для сверки часов".