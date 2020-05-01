Глава Новороссийска общается с жителями онлайн

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Игорь Дяченко в режиме видеосвязи обсудил проблемные вопросы с заявителями и принял решение о внедрении такой формы работы с обращениями граждан.

Порядок проведения приемов граждан в новом формате утвержден Постановлением №2191 «О проведении приемов граждан в режиме видеосвязи», с ним можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

Порядок записи на прием остается прежним, регламент прописан в приложении № 5 к постановлению от 30 мая 2014 года «Об утверждении порядка работы с обращениями физических и юридических лиц в администрации муниципального образования город Новороссийск», ознакомиться с которым можно также на сайте администрации.

Приемы в режиме онлайн-видеосвязи пройдут с участием всех заместителей главы города. График будет ежемесячно публиковаться на официальном сайте администрации.

Записаться на онлайн-видеоприем можно по телефонам отдела обращений граждан: 8-8617-644-829, 8-8617-64-18-91 с 10.00 до 12.00 в рабочие дни, а также направив заявку в интернет-приемную главы на официальном сайте администрации www.admnvrsk.ru. Запись на заканчивается за 2 дня до даты проведения приема.



Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск