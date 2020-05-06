В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прокуратура Калининского района разработала памятку о единовременных выплатах отдельным категориям граждан

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Вопросы защиты прав социально незащищенных категорий граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной Войны находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прокуратура Калининского района разработала памятку о единовременных выплатах в 2020 году некоторым категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2020 № 100.

В целях правового просвещения наглядный материал вручен ветеранам, размещен в администрациях муниципальных образований Калининского района, на официальных сайтах прокуратуры района и муниципальных образований Калининского района.

Статья на данную тему также размещена в местной газете «Калининец».

Источник: Прокуратура Краснодарского края