Кризис в строительной отрасли? Разбираем цены на недвижимость

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Задержка в строительстве почти половины жилых домов в России повлияет на стоимость квартир, но не всех. Какие подорожают, а какие - нет, рассказал радио Sputnik глава комитета по строительству московского отделения общественной организации "Опора России" Олег Филиппов.

Более половины застройщиков в России могут не сдать вовремя в эксплуатацию новые жилые комплексы. Такие данные приводят "Известия" со ссылкой на данные опроса Института развития строительной отрасли.

В опросе приняли участие представители 236 строительных компаний из 60 регионов России и 51% из них сообщили о высоком риске не сдать дома вовремя из-за пандемии коронавируса. Как такое положение дел скажется на ценах, рассказал радио Sputnik Олег Филиппов.

"Из-за задержек возрастания цены не будет. Да, возможно, из-за разницы курса валюты будет рост, но небольшой, поскольку в строительстве применяются отечественные материалы и технологии. Подорожание, возможно, будет связано не со стоимостью стройматериалов и не с курсом рубля, а с уровнем каждого конкретного застройщика. Более устойчивые компании ни повышать, ни снижать цены не будут. Те компании, которые были слабы до коронавируса, возможно, для залатывания дыр попробуют поднять цены. На фоне общего предложения это ценовое поднятие будет, скорее всего, неощутимым", - уверен эксперт строительной отрасли.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/