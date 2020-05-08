Юрист пояснил, когда водителям понадобится маска в своей машине

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Водители не обязаны носить медицинские маски в своей машине, если они передвигаются в одиночку. Но в некоторых случаях средства индицидуальной защиты могут понадобиться, поэтому стоит иметь их при себе, сообщил радио Sputnik адвокат общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько.

С 12 мая в Москве и области вводится "масочный режим" при посещении общественных мест и транспорта. В ряде регионов он уже действует. В Подмосковье сотрудники ГИБДД раздают маски водителям, у которых их нет, делают строгое внушение и напоминают об ответственности за отсутствие этих защитных средств.

"Сотрудник полиции может делать любое внушение. Это законом не запрещено и нашим прав не нарушает. Другое дело – в своем автомобиле передвигаться в маске не только закон не требует, но это и бессмысленно. Потому что лучше дышать более свежим воздухом, чем через маску. Поэтому маска требуется в тех местах, где есть риск заразиться, где мы общаемся с незнакомыми людьми. Передвигаться в своем автомобиле в маске – это глупость", – сказал Радько радио Sputnik.

При этом, по его словам, маску необходимо всегда возить с собой, так как ее нужно будет надеть при выходе из автомобиля. Также она понадобится при общении с тем же сотрудником ГИБДД.

"Надо быть готовым общаться с инспектором в маске. В этом случае она не помешает водителю, потому что сотрудник полиции тоже может быть носителем вируса, сам того не подозревая. И здесь нужно думать о здоровье", – добавил Радько.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/