Не дракон, а барыга

На днях опубликованы результаты опроса взаимодействующих с Китаем российских предпринимателей на предмет их ожиданий от дальнейшего сотрудничества с Поднебесной.

Итоги оказались обескураживающими: 57% субъектов малого и среднего бизнеса, связанных с Китаем, а всего в анкетировании приняли участие 1619 топ-менеджеров, на фоне пандемии ожидают сокращения оборота и падения выручки. Для сравнения: доля руководителей-пессимистов компаний, с Китаем несвязанных, составила всего 30%.

57% против 30%, есть над чем задуматься.

Еще несколько цифр. Исследование показало, что в той или иной степени от Китая зависит бизнес 47% организаций МСБ, причем, 21% – в значительной степени, 26% – в незначительной. Другими словами, международное разделение труда, ключевой тренд любой глобализации, для России почти наполовину перегнулся в одну, «китайскую», сторону. Вопрос «хорошо это или плохо» в данном случае неуместен: безусловно, плохо, что отчетливо продемонстрировали экономические последствия мирового распространения коронавируса.

«Экономика – на 50% психология», – говорил когда-то автор немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Психология выявляется, в том числе через настроения людей, проясняющиеся в ходе социологических опросов. Презентуемый срез показал, что среди тех, чей бизнес завязан на Китай, отрицательного влияния пандемии на экономику России, строго России, ждут 85% опрошенных (5% – нейтральные ожидания и столько же – положительные). Среди тех, кто с Китаем напрямую не взаимодействует, доля пессимистов меньше – 75% (14% выразили нейтральные настроения, 3% – положительные).

Выходит, что все высокие слова о развитии торговых отношений с КНР, повышении товарооборота с Поднебесной, реализации «прорывных» хозяйственных проектов наталкиваются на невеселые предчувствия конкретных экономических агентов, тех, кто призван воплощать высочайшие планы в действительность. Не иначе, период экономического добрососедства России и Китая заканчивается. Для нас, кстати, это плюс – чем быстрей получим толчок в известную точку, тем скорее начнем думать о развитии экономики.

Сегодня на китайском берегу начинают превалировать холодный расчет и хозяйственный оппортунизм, мы же в плену соседского изумления, сопряженного с попытками пролонгировать собственную наивность.

Подобные настроения воплощаются в практических прецедентах. Несколько месяцев назад Россия отправила в Китай гуманитарный груз из 2 млн медицинских масок. У самих с СИЗ были проблемы, но отправили, друзья же. Естественно, мы рассчитывали на аналогичные жесты «доброй воли», но реальность оказалась куда хуже самых мрачных ожиданий. Китайцы начали, жаргонно выражаясь, «рубить капусту» на нашем горе.

Не так давно Дерипаска, некогда фанат российско-китайского сотрудничества, решил приобрести у китайцев для медицинского персонала регионов присутствия, а также для работников своих предприятий и членов их семей, маски, очки, перчатки, халаты и иное оборудование. Аналогичной продукции российского производства, как известно, остро не хватает.

Молодец, что говорить. Не только потому, что проявил социальную ответственность, сколько потому, что не особо этот шаг афишировал. Вполне вероятно, на федеральном уровне действия Дерипаски так и остались бы незамеченными, если не дальнейшие события.

Договор с китайской стороной был быстро подписан, но каково же было удивление самого Дерипаски и его менеджеров, когда в счете на оплату цена продукции подскочила аж в три(!) раза в сравнении с прайс-листом. Не на 10 или 20%, что в текущих условиях было бы объяснимо, а в несколько раз.

Искать другие варианты времени нет – СИЗ нужны, что называется, вчера. Решил оплачивать. Но когда купленные защитные средства были на борту грузового самолета, «братья навек» представили еще один счет. На этот раз – дополнительные сборы за экспорт товаров, позарез нужных самим китайцам.

«Мы, конечно, продадим, но видите ли, несносная Компартия и региональное начальство ставят нашему контракту все новые палки в колеса».

Дерипаска вынужденно согласился на условия китайских бизнес-вымогателей, но что-то мне подсказывает, что в будущем его любовь к китайским товарищам поостынет. Хорошо бы еще узнать о качестве поставленной в Россию китайской продукции, но история (пока) об этом умалчивает.

«Лучшее обучение – платное», – так, кажется, гласит народная мудрость?

У России во все времена были три мировоззренческие доминанты: солидарность, самодостаточность, справедливость. Самодостаточность, в экстремуме – автаркия по китайскому же образцу в числе прочего предполагает самообеспечение всем необходимым, включая протоколы по быстрому развертыванию производства требуемого ассортимента.

Есть ли у нас что-либо подобное? Китайцы ткнули нас носом в отрицательный ответ.

Что до самого Китая, то никакой он не дракон, а обыкновенный барыга. И нечего о российско-китайской псевдодружбе сказки рассказывать. Дружба, точнее, платная любовь к Китаю, присутствует лишь в умах отдельных представителей «китайской партии» в российском руководстве да в экспертном сообществе. Бизнес, как показала социология, романтики к Китаю уже не испытывает.