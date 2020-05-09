Память героев легендарной 394-й Батареи Зубкова почтили главы Новороссийска и Геленджика

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Это место между Кабардинкой и Новороссийском навсегда вошло в историю как рубеж, который так и не смогли преодолеть фашистские войска.

8 мая здесь прошла традиционная акция памяти, посвященная памяти бойцов легендарной 394-й Батареи Зубкова. В торжественном мероприятии приняли участие представители ветеранских и общественных организаций, депутат Госдумы Владимир Синяговский, главы администраций муниципальных образований Новороссийска и Геленджика.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко отметил в своем инстаграм-аккаунте:

«Новороссиец Андрей Зубков вместе с товарищами стоял насмерть, чтобы на этом месте преградить путь вражеским кораблям через Цемесскую бухту. Во время войны не было и дня, чтобы батарею не обстреливали. Историки подсчитали, что на батарею было сброшено 7 тысяч немецких авиабомб и 5 тысяч снарядов. На каждую атаку наши артиллеристы отвечали прицельным огнем. По фашистам было выпущено 12 тысяч снарядов. Благодаря этому вход в Цемесскую бухту для кораблей противника оказался абсолютно недоступным. Враги так и не смогли воспользоваться причалами Новороссийского порта. За что командира батареи Андрея Зубкова прозвали «диспетчером Новороссийска» и «регулировщиком Новороссийского порта». Поклониться мужеству и стойкости наших бойцов, значит укрепить для подрастающего поколения такое важное и ценное чувство патриотизма и гордости за героев нашей Родины. Сегодня здесь не гремят артиллерийские залпы. На батарее тишина».

Источник: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-08052020195043-67048/