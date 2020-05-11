Вертолетные деньги, но не напрямую. Кубанские депутаты о выступлении Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин выступил с большим обращением к гражданам. Оглашенные меры поддержки касались всех слоев населения, бизнеса.

Фактически государство начало создавать условия, при которых экономика России понесет минимальные потери, если говорить о бизнесе, гражданах и пострадавших отраслях. Депутаты, представляющие Кубань на различных уровнях, рассказали «ФедералПресс», что изменится в жизни россиян.

Обращение президента России Владимира Путина носило адресный характер, так как затрагивало практически все слои населения, но меры и условия поддержки не имели размытых очертаний, они были конкретными, к такому выводу пришли депутаты.

Слова главы государства о том, что он лично проконтролирует исполнение по каждому региону – стало сигналом о том – формализм и попытка показать работу, не имея результата, не пройдет, отметили депутаты.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко обратил внимание на акценты, которые были в выступлении главы государства.

Напомним, Владимир Путин в своем обращении акцентировал внимание, во-первых, на поддержке предприятий. Президент выступил с инициативой выплаты зарплатных кредитов пострадавшим предприятиям с возможностью погашения всей суммы за счет государства. Льготный кредит будет выдаваться под два процента на выплату заработной платы сотрудникам со сроком выплаты до апреля 2021 года.

«Я считаю это очень весомой поддержкой бизнеса, ведь в случае если предприятие сохранит рабочие места на 90 %, кредит будет полностью погашен государством. Это является гарантией гражданам на сохранение и зарплаты и рабочего места», – прокомментировал Николай Гриценко.

Он обратил внимание, что второе направление – это налоговые выплаты и страховые взносы. По инициативе президента они будут отменены за второй квартал 2020 года. По словам Владимира Путина, мера затронет около 1,5 миллионов предприятий. Ранее партия уже выходила с предложениями поддержки социально-ориентированных НКО.

«В это непростое время, в котором находится страна, наша главная задача выйти из пандемии с наименьшими экономическими потерями. Законодательное собрание Краснодарского края оперативно вносит изменения в законодательство, чтобы все выплаты дошли до граждан», – подытожил Николай Гриценко.

Отдельная часть послания Владимира Путина касалась сохранения здоровья россиян, иными словами, в погоне за показателями и при восстановлении экономики нельзя допустить заболевания граждан, даже единичного заражения, не говоря об очаге.

Напомним, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил по итогам совещания с Роспотребнадзором и медицинскими работниками в регионе режим нерабочих дней до 23 мая. Это решение прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.

По его словам, действительно такая мера позволит предотвратить рост числа инфицированных на Кубани. Также парламентарий отметил, что благодаря этому решению можно будет выйти ранее из карантина.

«Главное, сейчас сохранить контроль над коронавирусом, не допустить новых вспышек инфекции, закрепить результат. Если мы сможем это сделать, то мы раньше сможем приступить к поэтапному снятию ограничений», – резюмировал Иван Демченко.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский обратил внимание, Владимир Путин, обращаясь к народу, отметил, что выход из карантина должен быть выверенным и продуманным в каждом регионе страны с учетом ситуации на местах и рекомендаций Роспотребнадзора.

«Для всех нас главным является здоровье людей. На это нацелены все уровни власти. Завершая нерабочие дни для всей страны, продолжается борьба с распространением коронавируса. Режим повышенной безопасности сохраняется в отношении пожилых людей и группы риска. Это важный момент в выступлении президента», – прокомментировал Владимир Синяговский.

Обратил внимание депутат, что отдельная поддержка государства объявлена для социальных работников. Напомним, на три месяца устанавливается доплата за особые условия работы, так как они на передовой и должны чувствовать поддержку государства.

Также Владимир Путин рассказал, что постепенно должны начать работать предприятия и организации при условии соблюдения всех требований безопасности для работников.

«Полномочия полностью переданы в регионы страны. И это и повышает ответственность губернаторов, но и дает возможность учитывать специфику территорий», – обратил внимание Владимир Синяговский.

Новые меры поддержки, объявленные Владимиром Путиным, направлены на помощь семьям с детьми. Также даны поручения подготовить предложения по предупреждению роста безработицы в стране. Вводится новая кредитная программа с 1 июня для сохранения рабочих мест, объявлена отдельная поддержка самозанятого населения, обратил внимание депутат.

«Президент отметил, что принципиально важно, чтобы все выделенные средства дошли до населения, до тех кто нуждается в этой помощи. Все органы власти должны проявить гибкость и оперативность в решении проблем людей и бизнеса. От каждого из нас зависит как быстро мы выйдем из этой сложной ситуации», – подытожил Владимир Синяговский.

Источник: https://fedpress.ru/article/2494344