Гендерная революция в республиканской власти

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Есть одно интересное наблюдение по правительству главы Бурятия Алексея Цыденова.

Еще ни в одном составе правительства солнечной республики не было столько женщин-руководителей высокого ранга. И это необычно для патриархальной Бурятии. Что сказать, видимо, женщины у нас такие замечательные.

И, действительно, от наговицынского призыва остались министры Маргарита Магомедова (Минимущество) и Татьяна Быкова (Минсоцзащита). Через цыденовский конкурс в министры прошли Соелма Дагаева (Минкультуры), Мария Бадмацыренова (Минтуризма).

Новообретенным министром (уже без всякого конкурса) стала Дарья Архинчеева (Мининвестиций), пришедшая на замену юному министру Антону Виноградову, который, в свою очередь, стал зампредом. Минздрав после ухода в начале 2020 года Дамбинимы Самбуева возглавила Евгения Лудупова, а в Минэкономики воцарилась Екатерина Кочетова.

Кроме министров есть целый ряд руководительниц структурных подразделений, которые во многом определяют внутреннюю политику администрации главы РБ и, соответственно, республиканского правительства. Это председатель государственно-правового комитета администрации главы РБ Валерия Халташкинова, замруководителя администрации главы РБ-председатель информационно-аналитического комитета Ирина Доржиева.

Далее – недавно назначенная на новую должность замруководителя администрации главы РБ - председателя комитета по проектному управлению Ирина Смоляк, которая ранее занималась информационной политики администрации экс-главы РБ Наговицына. Еще одной видной фигурой стала замруководителя администрации главы РБ по вопросам кадровой политики и государственной службы Лариса Гончикова.

Можно упомянуть, что с подачи главы на передовые позиции в Народном Хурале Бурятии после политического падения Баира Жамбалова выдвинулась Лариса Крутиян, ставшая руководителем фракции партии «Единая Россия». Говорят, она там уже покрикивает на уважаемых депутатов-мужчин.

И, к слову сказать, что, действуя в этом тренде можно было бы и новым председателем Народного Хурала РБ назначить женщину. Среди депутатов женщин достаточно. И забыли добавить, что Верховный суд РБ возглавляет Альбина Кириллова. Так что это выраженный гендерный тренд, однако.