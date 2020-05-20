В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция

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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю по результатам проведенной доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Напомним, 16 мая 2020 года в сети Интернет было опубликовано видеообращение, записанное работниками скорой медицинской помощи города Армавира. Медицинский персонал сообщил о невыплате им доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данному факту территориальным следственным отделом краевого управления СКР по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ «Городская больница города Армавира» на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат в условиях работы по оказанию помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и группам риска заражения COVID-19, стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности.

По решению руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/