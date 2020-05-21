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Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев во время пандемии, которые многие представители туристической отрасли ранее назвали невыполнимыми.

Ведомство 21 апреля выпустило рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений после карантина с целью снижения рисков распространения коронавируса. Представители санаторно-курортной отрасли и общественных организаций в сфере туризма заявили, что целый ряд пунктов из этого документа невозможно применить на практике, а их выполнение приведет к тому, что санатории, которые могли бы открыться 1 июня, не смогут этого сделать.

Среди требований было размещение туристов сменами по 14 дней, заселение только в одноместные номера, отказ от работы с сезонным персоналом, запрет на обои и ковролин в номере, предоставление гостям защитных масок и другие.

"Спешу сообщить радостную весть — наши коллеги из Роспотребнадзора учли многочисленные обращения, включая письмо главы Ростуризма, и внесли коррективы в рекомендации санаториям. Отменен вариант закрытия всего санатория на 14 дней в случае выявления гостя с Covid-19, убрано ограничение по приезду только на 14 дней, решен еще ряд вопросов", — написал на своей странице в Facebook председатель комиссии Общественного совета Ростуризма, директор санатория "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов.

В новых требованиях ведомства, текст которых есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм", убрано требование о том, что в номерах не должно быть ковролина и обоев, а также о том, что находиться на прилегающей территории можно только в маске. Но при заселении у гостей будут требовать результат теста на отсутствие коронавируса, сделанного не позднее чем за два дня до заезда, также не должно быть контактов с заболевшими в течение 14 дней.Администрация санатория должна обеспечить возможность приобретения масок и других средств защиты на его территории. Кроме того, все сотрудники санаториев должны не реже одного раза в неделю сдавать анализы на отсутствие коронавируса. Кроме того, теперь Роспотребнадзор рекомендует убираться в номерах не два раза в день, а один. При этом для работы в санатории понадобится справка об отсутствии коронавируса, выданная не более чем за неделю до выхода на работу.

В рекомендациях ведомства также сообщается, что перед стойкой регистрации должна быть сделана разметка на полу, чтобы прибывающие соблюдали социальную дистанцию, и "прозрачная заградительная конструкция". Заселять будут не более одного человека или не более одной семьи в номер. Каждый день всем отдыхающим будут измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ изолируют и сообщат в лечебную часть. На пляже придется соблюдать принципы социального дистанцирования: шезлонги и зонтики расставят подальше друг от друга, а сотрудники будут следить, чтобы пляж не переполнялся и люди избегали лишних контактов. Столики в столовой расставят на расстоянии не менее двух метров, сесть за один стол сможет только один человек или одна семья, проживающая в одном номере. Если питание организовано по принципу "шведского стола" или линии раздачи, перед столом с едой нанесут разметку, чтобы отдыхающие не приближались друг к другу. В целом, рекомендовано рассмотреть возможность приносить питание в номер или организовать еду по заказу.

Кроме того, Роспотребнадзор дает подробные рекомендации по системе дезинфекции, уборке помещений, инвентаря, столиков, шезлонгов, детских площадок и беседок на открытом воздухе.

Санаторно-курортный комплекс России насчитывает 1755 предприятий на 186,4 тыс. номеров и 434 тыс. мест. Ежегодно в санаториях проходят оздоровление более 6 млн россиян.

Источник: https://tourism.interfax.ru/