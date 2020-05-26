В Крымском районе за невыполнение законного требования сотрудников полиции привлечен к ответственности местный житель

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18 мая около 19 часов при патрулировании сквера в ст. Варениковской Крымского района Краснодарского края наряд патрульно-постовой службы обнаружил местного жителя, который в нарушение постановления губернатора Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края находился на территории сквера с детьми.

В ходе общения с сотрудниками местный житель повёл себя агрессивно, в связи с чем был доставлен в отдел полиции, где в отношении гражданина были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Крымским районным судом мужчине назначены наказания в виде штрафа в размере одной тысячи рублей за каждое из нарушений.

В свою очередь действиям полицейских будет дана правовая оценка по полноте принятых мер в сложившейся ситуации.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/