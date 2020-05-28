Путин поднял минимальное пособие по безработице: с 1,5 до 4,5 тыс руб

/Общество/

Такое пособие получает 45% безработных.

Государство потратит на прямую помощь безработным россиянам еще 43,5 млрд руб. Будут увеличены минимальные пособия, расширен круг получателей субсидий на детей и поддержаны индивидуальные предприниматели, которые были вынуждены закрыть свое дело из- за коронавируса, анонсировал Владимир Путин. Правда, помощь придет всего на три месяца. Тогда как, по прогнозам Минтруда, наибольших масштабов безработица достигнет в третьем квартале, а положительная динамика начнется только в 2021 году.

Ситуация на рынке труда пока лучше, чем в ряде зарубежных стран, бодро отрапортовал глава Минтруда Антон Котяков. В России, по данным Росстата, уровень безработицы составляет 5,8%. За последний месяц этот показатель вырос на 20%, тогда как в США в три раза до 14,7%, а в Канаде - в 1,5 раза до 13%. С 1 апреля, по официальным данным, работы лишились чуть более 2 млн человек, и за это же время смогли трудоустроиться 1, 6 млн. Разница составила 338 тыс человек - вроде бы немного. Но есть нюансы. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области, т.е в наиболее экономически активных регионах, из-за полного локдауна количество уволенных значительно превышает число тех, кто смог найти работу. Наибольшая численность официально зарегистрированных безработных сейчас наблюдается опять-таки в столице, а также в Московской области и в Краснодарском крае. Однако если считать по доле от экономически активного населения, то в лидеры выйдут Тыва, Чечня и Ингушетия, где не работают 9-11% трудоспособных граждан. Впрочем, это ситуация хроническая, и коронавирус на нее особого влияния не оказал.

Рассказав о ситуации на рынке, Котяков предложил расширить уже

принятые государством меры поддержки. В частности, увеличить минимальное пособие по безработице с 1,5 до 4,5 тыс руб, установить пособие в размере одного МРОТ для лишившихся своего дела индивидуальных предпринимателей, продлить выплаты тем, кто из-за коронавируса не смог трудоустроиться в установленные законом сроки, а также дать выплату на ребенка в размере 3 тыс руб всем безработным, а не только тем, кто остался не удел с 1 марта. Минимальное пособие, уточнил Котяков, сегодня получает больше всего безработных - 45%. Это граждане, которые работали, но не были устроены официально - обычно вчерашние выпускники вузов и другие лица без стажа и опыта. Все нововведения Минтруд предлагает ввести только на три месяца. Потом размер пособия опять вернется к 1,5 тыс руб, а поддерживающие выплаты прекратятся.

Владимир Путин поинтересовался у министра финансов, есть ли средства на финансовое обеспечение прозвучавших предложений. Антон Силуанов заверил, что есть. По 9,5 млрд руб будут стоить продление выплат и увеличение минимального размера пособия. В 17 млрд руб обойдется трехмесячная поддержка ИП в размере МРОТ. Выплаты на детей, по расчетам Минтруда, дополнительно получат 510 тыс человек, воспитывающих 840 тыс детей. Таким образом, на эти цели потребуется 7,5 млрд руб. Путин уточнил, что минимальное пособие будет увеличено задним числом с 1 мая 2020 года, и в таком объеме будет выплачиваться до 1 августа.

Антон Котяков осторожно намекнул, что через три месяца ситуация на рынке труда вряд ли заметно улучшится. Пик по количеству безработных, по его оценкам, придется на третий квартал. Стабилизация возможна только в четвертом квартале, а положительная динамика в первом-втором квартале 2021 года. Поскольку все расчеты по выплатам и пособиям произведены, исходя из нынешней статистики, как будут помогать новым безработным, пока не понятно. "Для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, предлагаем организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация", - заявил Котяков, не уточнив, правда, как это будет функционировать на практике.

Владимиру Путину прогнозы министра категорически не понравились.

Очевидно, он надеялся, что кризис на рынке труда будет преодолен быстрее. "Почему вы сказали пик в третьем квартале?", - спросил президент. Основной процент новых безработных приходится на стройки и гостиничный сектор. Но стройки, напомнил Путин, уже работают. А гостиницы, пансионаты и санатории вовсю готовятся к открытию курортного сезона, что также должно благоприятным образом отразится на занятости. Котяков пояснил, что рынок труда инертен, и наиболее ярко отреагирует на локдаун примерно через два месяца.

Можно было бы объяснить еще проще: многие компании кризис просто не переживут и не смогут открыться даже после отмены всех ограничений.

Источник: Московский Комсомолец