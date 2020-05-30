За всеми мигрантами в России собрались следить через телефон

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Представители профсоюза опасаются, что приложение может стать инструментом тотального контроля.

В России могут появиться специализированные трудовые биржи для мигрантов. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Также силовики предлагают создать приложение под названием «Мигрант», которое будет собирать всю личную информацию о приезжающем человеке вплоть до сведений о его здоровье. В Профсоюзе трудящихся мигрантов уверены, что в будущем приложение может быть использовано против граждан РФ, а в Федерации Мигрантов России выразили сомнение, что подобные инициативы вообще реализуемы.

В МВД, если верить источникам информагентств, подготовили несколько вариантов решения миграционной ситуации: в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с учетом форс-мажорных факторов из-за пандемии.

Согласно одной из задумок, необходимо создать специализированные биржи труда, которые помогут вести учет легальных и нелегальных мигрантов в стране. «Если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус», - пояснил источник агентству. В качестве стимуляции мигрантам будут выдаваться медицинские полисы, денежные выплаты или бесплатные продуктовые наборы.

Также предлагается рассмотреть вариант временного альтернативного трудоустройства на социально-значимых объектах. Например, отправлять мигрантов на работу в дома престарелых, объекты городской инфраструктуры, в сферу ЖКХ или на транспорт.

Эксперты МВД предложили так же рассмотреть возможность создания мобильного приложения, которое будут обязаны устанавливать все трудовые мигранты при въезде в Россию. В профиле будет отображаться вся информация о человеке: биометрические данные, сведения о здоровье, справка о судимости, а также «рейтинг социального доверия». Что значит последнее и за счет чего будет формироваться, не совсем понятно. Но отмечается, что, если мигрант откажется от установки приложения, то его рейтинг будет понижен.

В самой мигрантской среде к этим предложениям относятся с осторожностью. Ренат Каримов, председатель Центрального комитета Профсоюза трудовых мигрантов, сообщил «МК»: «Мы в нашем профсоюзе призываем к бдительности всех граждан Российской Федерации. Люди, будьте бдительны. Сегодня это рейтинг «социального доверия» мигранта, а завтра будет рейтинг «социального доверия» гражданина России.

Сегодня в этом приложении будет написано состояние здоровья мигранта, а завтра – как гражданин РФ голосовал на выборах, принимал ли участие в протестных акциях, является ли членом оппозиционной партии.

Мы думаем, что инициатива по созданию подобного приложения появилась следующим образом: эксперты два месяца сидели на изоляции и решили выдвинуть предложение, которое, как им кажется, будет положительно воспринято властями. Каждый чиновник сейчас сидит и думает, а чем бы ему отличиться. И вот те, которые отвечают за мигрантов, думают: «А вот давайте тоже вот такое придумаем».

Никакой потребности в таком социальном приложении нет. Уже сейчас есть база данных учета иностранных граждан, в которых прописано - есть патент или его нет. Если есть, значит человек прошел все медицинские процедуры и соответствует требованиям, чтобы его получить. А чем он болен – это не дело властей. Это дело родителей мигранта, мужа, жены.

Иногда даже супруги скрывают друг от друга заболевания, а они предлагают передавать эту информацию полицейским. К тому же этими данными потом можно торговать. Мы категорически против этого приложения».

К бирже труда отношение иное: «Если это поможет трудоустроиться мигрантам, которые потеряли работу, то мы это приветствуем. Мы бы и сами хотели, как эксперты в трудовой миграции, выдвинуть свою инициативу. Было бы целесообразно, чтобы действие патента было распространено на территорию всей России. Сейчас человек, который получил патент в Москве – не может работать в Подмосковье. Не может поехать в Липецкую область, где сейчас нужны рабочие для уборки урожая ягод. Было бы хорошо, чтобы МВД вместо своих инициатив разрешили мигранту с патентом поехать туда, где есть работа».

А вот как ситуацию прокомментировал Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов: «У нас в Федерации есть специализированная биржа труда. Она бесплатна для всех, можете обращаться. По поводу же приложения для мигрантов мне ничего не известно. Никто подобную информацию не подтверждает».

Источник: Московский Комсомолец