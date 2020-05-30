Долги россиян по микрозаймам достигли рекорда
По итогам мая задолженность населения может вырасти до 65 млрд рублей.
Россияне массово перестали платить по микрозаймам. Об этом сообщило Бюро кредитных историй «Эквифакс». Из отчета агентства следует, что просрочка превысила 40% после месяца самоизоляции и достигла рекордного за новейшую историю уровня.
По итогам апреля клиенты микрофинансовых организаций (МФО) просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов. Причина проста — многие, занимая небольшие суммы до зарплаты, и подумать не могли, что потеряют работу и отдавать будет нечем. Пандемия спровоцировала увеличение уровня безработицы. По прогнозам аналитиков, показатель может вырасти с докризисных 4,6% в два или даже три раза, а суммарный долг перед кредиторами - до 65 млрд рублей.
Микрофинансовые организации стали рассадником неплатежей. По итогам апреля клиенты МФО просрочили более чем на 90 дней выплаты 4,5 млн займов. Люди занимают небольшие суммы «до зарплаты» деньги и не отдают, так как нечем. Либо эту самую зарплату в условиях кризиса урезали, либо человека и вовсе уволили. По данным на 27 мая, в России официально зарегистрированы около 1,9 млн безработных. Неофициально же число потерявших работу – в 3 раза больше, согласно подсчетам по методике Международной организации труда.
Кроме очевидных причин роста задолженности - падения экономики, безработицы - руководитель ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова назвала "технический фактор": "Многие клиенты МФО берут займы наличными деньгами, а из-за режима самоизоляции не все могли явиться лично в офис кредитора, чтобы погасить заём. Не исключено также, что для недобросовестных заёмщиков режим самоизоляции и связанные с ним ограничения стали всего лишь отговоркой, чтобы не платить по долгам».
По статистике ЦБ, половина заемщиков микрофинансовых компаний и так имеют долговую нагрузку выше 50% от своего ежемесячного дохода, рассказывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. А за последние два с половиной месяца, ситуация резко усугубилась..
По прогнозам аналитиков, если сейчас количество просроченных займов составляет около трети портфеля МФО, что составляет примерно 51 млрд. рублей, то по итогам мая стоит ожидать его увеличения до 40% и 60-65 млрд. рублей, поскольку за еще один месяц самоизоляции денег у людей, мягко говоря, не прибавилось.
«По сути, это общая проблема заемщиков и компаний, выдающих такие займы. Почти 40% их клиентов — это люди с долговой нагрузкой в 50-75% месячного дохода, — говорит Кричевский. — О качестве портфеля нужно было заботиться заранее, чтобы потом не просить государство признать отрасль серьезно пострадавшей от пандемии».
Источник: Московский Комсомолец