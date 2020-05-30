Долги россиян по микрозаймам достигли рекорда

По итогам мая задолженность населения может вырасти до 65 млрд рублей.

Россияне массово перестали платить по микрозаймам. Об этом сообщило Бюро кредитных историй «Эквифакс». Из отчета агентства следует, что просрочка превысила 40% после месяца самоизоляции и достигла рекордного за новейшую историю уровня.

По итогам апреля клиенты микрофинансовых организаций (МФО) просрочили более чем на 90 дней выплаты до 4,5 млн займов. Причина проста — многие, занимая небольшие суммы до зарплаты, и подумать не могли, что потеряют работу и отдавать будет нечем. Пандемия спровоцировала увеличение уровня безработицы. По прогнозам аналитиков, показатель может вырасти с докризисных 4,6% в два или даже три раза, а суммарный долг перед кредиторами - до 65 млрд рублей.