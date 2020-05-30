Детский омбудсмен предложила создать "реестр педофилов"

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В России нужно создать "реестр педофилов", чтобы бессрочно следить за ними после отбывания наказания.

Чтобы осуществлять административный надзор за педофилами, они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о своей деятельности.

Нет 100%-ной гарантии, что браслет удержит от совершения преступлений, рассказал в интервью Sputnik доктор психологических наук, профессор Фарит Сафуанов.

"Законодательные инициативы требуют всестороннего обсуждения с привлечением психиатров, психологов, сексологов, криминологов. Нужно взвесить все за и против, чтобы под одну гребенку не попали те, кто незаслуженно осужден. Сможет ли браслет удержать от совершения подобных преступлений, зависит от формы педофилии: есть непреодолимая тяга, есть контролируемые вещи. Универсальный эффект предсказать невозможно", – считает психолог.

Не уверена, что административный надзор, предложенный омбудсменом, поможет предотвратить следующее преступление, прокомментировала в интервью радио Sputnik адвокат, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

"Поставив очередную отметку о явке в полицию, преступник может опять совершить криминальное деяние. Часто звучащие призывы к химической кастрации педофилов, чтобы они чисто физически были неспособны совершить изнасилование, также на мой взгляд не решат проблему. Педофилы и так часто убивают своих жертв, а лишив их возможности насиловать, они могут начать просто убивать. Ведь психика этих людей нарушена. Развешанные плакаты на доме, информирующие о том, что здесь живет насильник, в нашей стране, скорее всего, приведут к тому, что его самого убьют или покалечат жители района или несчастные родители. В советские времена помещали психически нездоровых людей не в колонии, а в психиатрические больницы, откуда выйти могли единицы, в исключительных случаях. Сегодня такая мера отменена. С моей точки зрения, оправдано было бы установить постоянный мониторинг этих лиц врачом-психиатром. Однако в соответствии с законом, психиатрическая помощь в России не может быть навязана государством, она предоставляется исключительно по желанию гражданина", – сказала Виктория Данильченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/