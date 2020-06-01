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В «Доме ребенка» провели мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей
Педагоги Дома ребенка пенитенциарной системы Краснодарского края провели обучающее занятие «Раскрасим и построим дом».
Мамы с детьми раскрашивали картонные домики, которые для проведения данного мероприятия любезно предоставила «Армавирская Епархия Русской Православной Церкви».
Детский игровой домик – одна из самых популярных игрушек у детей. Это их личное пространство, маленький мир, в котором можно побыть одному или позвать друзей и вместе придумать сказку.
Раскрашивая картонные домики, у детей развиваются творческие способности. В данной совместной работе мамы и малыши использовали кисти, краски, карандаши, мелки, все - что вызывало интерес.
Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю