В ГД внесен законопроект, который упростит систему начисления платежей за «общедомовые нужды»

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Депутатами парламента Республики Северная Осетия - Алания внесен в Госдуму законопроект о новом платеже за услуги ЖКХ. Согласно документу новый платеж в виде платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет включаться в стоимость тарифов на услуги ЖКХ.

При этом законопроектом предлагается исключить обязанность собственников помещений в многоквартирном доме по установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский считает, что поправки внесенные в Жилищный Кодекс РФ дают возможность регулирования такого давно наболевшего вопроса, как оплата коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общедомового имущества.

"Сложившаяся на сегодняшний день система платежей допускает разного рода злоупотребления и используется некоторыми жилищными компаниями для начисления незаконных выплат. Такая ситуация беспокоит граждан не только в Северной Осетии, но и в целом по стране. Ко мне на депутатских приёмах неоднократно обращались жители Краснодарского края с просьбами навести наконец-то порядок в этой сфере работы ЖКХ. Что нам предлагается? Упростить систему начисления платежей за так называемые «общедомовые нужды», включить их в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это в частности позволит отказаться от установления дорогостоящих общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг. Думаю, что предложение наших коллег из Северной Осетии должно быть тщательно проанализировано экспертами и при внесении соответствующих замечаний и предложении принято к обсуждении российским парламентом", – заявил депутат.