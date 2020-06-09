Контейнеры «Балтики» для раздельного сбора нанесут на RecycleMap

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Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, передала адреса контейнеров для раздельного сбора отходов, которые установила в рамках проекта «Принеси пользу своему городу», Экологическому Движению «РазДельный Сбор».

Волонтеры Движения модерируют карту RecycleMap.RU в нескольких регионах и взаимодействуют с активистами, которые обновляют данные о пунктах приёма вторсырья и на картах других сервисов. Предстоит сверить и внести данные 10 000 контейнеров в 50 городах России, в том числе размещенных в регионах Сибири – чтобы сделать пользование инфраструктурой удобнее и популяризировать культуру раздельного сбора отходов на переработку.

«Балтика» с 2013 года развивает проект «Принеси пользу своему городу», сотрудничая с операторами по сбору и переработке вторсырья и инвестируя в инфраструктуру по сбору отходов. В 2019 году компания сотрудничала с 69 операторами по сбору и переработке ПЭТ, алюминия, макулатуры и стеклобоя. По итогам года, в рамках «Принеси пользу своему городу» было собрано и отправлено на вторичное использование более 100 тыс. тонн отходов упаковки, включая более 15 000 т ПЭТ. Собранный объем эквивалентен 44% выпущенной компанией на рынок упаковки.

Эффективная самостоятельная реализация расширенной ответственности производителя (РОП) позволяет компании не только перевыполнять установленные государством нормативы сбора, но и строить прозрачную и эффективную систему рециклинга вторсырья. Так, в 2019 году более 60% собранного в рамках проекта стеклобоя и алюминия были направлены производителям упаковки для «Балтики». По данным поставщиков компании, в производстве поставляемых «Балтике» стеклянных бутылок и алюминиевых банок, используется до 30% переработанных материалов.

Ориентируясь на результаты самостоятельной реализации РОП, «Балтика» взяла обязательство к 2022 году обеспечить сбор и переработку не менее 50% объемов выпускаемой компанией на рынок упаковки, включая 58% ПЭТ. Таких результатов компания планирует достичь за счет расширения географии и адресной программы раздельного сбора, развития новых каналов сбора, инфраструктуры и партнерства в рамках проекта «Принеси пользу своему городу».

Сейчас парк проекта насчитывает 10 000 контейнеров в 50 городах РФ, 3000 из которых «Балтика» закупила и передала партнерам в качестве инвестиций в их материальную базу. Несмотря на сложности в проведении запланированного периодического аудита контейнерного парка в условиях пандемии, менеджеры по рециклингу «Балтики» с марта 2020 уже актуализировали и передали волонтерам экологического движения адреса 2300 контейнеров, и до конца года передадут информацию по остальным точкам приема. В частности, более 300 из них установлены в Сибири, в Новосибирске, Томске, Кемерово и других городах.

За 2019 год в Сибири на переработку было направлено более 1500 тонн ПЭТ и более 2000 тонн картона. Для реализации проекта в регионе проводится и просветительская работа по повышению знаний жителей о необходимости бытовой сортировки мусора, в том числе, совместные мероприятия с учебными заведениями и общественными организациями.

Дмитрий Смирнов, руководитель направления рециклинга пивоваренной компании «Балтика»: «Мы рады, что, по опыту Санкт-Петербурга, часть контейнеров нашей программы уже были отмечены на RecycleMap, но рассчитываем продолжать сотрудничество с волонтерами «Раздельного сбора», чтобы обновить информацию о пунктах приема и сделать сдачу вторсырья максимально комфортной для потребителей. Я благодарен всем, кто поддерживает раздельный сбор и сдает вторсырье на переработку, популяризируя новые модели рационального потребления и обращения с отходами. Нам очень важна поддержка каждого, кто сортирует и приносит вторсырье на переработку!»

Рециклинг отходов упаковки — одно из направлений работы «Балтики» по снижению экоследа готовой продукции — в рамках цели «НОЛЬ углеродного следа» программы устойчивого развития компании. В ее рамках компания стремится свести к нолю выбросы С02 пивоварен и на 30% сократить углеродный след пива «от поля до бокала».

Екатерина Машкина

Источник: Предложи новость