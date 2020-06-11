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Прокуратурой Выселковского района организовано проведение конкурса детского творчества, приуроченного к празднованию Дня России

Прокуратура Выселковского района в преддверии праздника, посвященного Дню России, организовала проведение конкурса детских рисунков на тему: «День России», в котором приняли участие школьники образовательных учреждений района.

Целью мероприятия явилось воспитание у детей чувства патриотизма и гордости за нашу страну.

По результатам конкурса работники прокуратуры учащимся общеобразовательных школ, занявших призовые места, вручили памятные подарки.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Общество

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