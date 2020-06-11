Часть моряков, голодающих в Туапсе, смогут отправиться домой не ранее 15 июня

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Государственный портовый контроль задержал теплоход Vega 1, которое ходит под флагом Панамы, 31 января 2020 года в Туапсе. Причины - невыплата зарплаты морякам, а также технические нарушения на судне.

С конца февраля моряки живут на то, что им выделил Российский профсоюз моряков и Международная федерации транспортников (МФТ). На эти деньги были приобретены вода и еда. Сейчас запасы уже практически закончились: больше нет растительного масла, соли и воды для приготовления пищи.

Члены экипажа написали об этом судовладельцу - турецкой компании Fora Maritime Corporation", но там морякам ответили, что ничем помочь не могут. Речи о выплате зарплаты тоже не идет.

На борту теплохода находятся граждане Индии, Турции и Грузии.

В середине мая Индия сообщила, что государство поможет соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом.

"Потребовались колоссальные усилия представителей страхового Клуба, которые в жестких условиях карантина, когда было запрещено даже передвижение между субъектами Краснодарского края, организовывали получение выездных виз для моряков, И уже были заказаны билеты на 28 мая до Москвы. Но все сорвалось из-за требования властей о прохождении 14-тидневного карантина по прибытию в столицу. Теперь возможность оказаться дома у индусов появится только после 15 июня. Мы все очень надеемся, что на этот раз все получится", - говорит инспектор МФТ в Новороссийске Ольга Ананьина, к которой за помощью обратились моряки.

Что касается остальных членов экипажа Vega 1, то, по словам Ананьиной, пока не ясно, насколько долго на судне будет находится гражданин Грузии, а двое турок вообще не хотят покидать судно - они ждут дальнейших распоряжений судовладельца.

Однако ситуация на судне продолжает ухудшается. 10 мая моряки заявили, что на судне нет не только еды, но и электричества.