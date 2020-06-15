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На Кубани 100 почтовых отделений теперь работают без выходных

Почта России пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги в крупных городах доступны 7 дней в неделю.

В Краснодарском крае отделения с семидневным режимом существовали и ранее – сейчас речь о кратном увеличении таких точек обслуживания. Теперь в любой день недели на Кубани доступны 100 почтовых отделений, из них 56 перешли на новый – удлиненный - режим работы в июне. В ближайшие недели Почта планирует перевод еще 18 отделений в городах края.

Всего по стране на сегодняшний день уже насчитывается 2300 отделений, работающих семь дней в неделю, из них 1400 перешли на новый режим работы в июне. Изменения коснулись почтовых отделений в 300 городах страны.

Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте www . pochta . ru и в мобильном приложении компании.

Цель Почты России – повышение качества обслуживания клиентов. Компания анализирует изменение потребительских привычек, учитывает запросы посетителей почтовых отделений и разрабатывает комфортный и удобный для клиентов график работы сети.

«Крупные города давно отвыкли от закрытия сервисов по выходным, и мы приводим график в соответствие со стандартом оказания услуг. Люди ценят возможность планировать свое время и маршруты. Мы не должны ограничивать это планирование», – отмечает генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Изменения позволят и установить более комфортное распределение потоков клиентов – в будние дни почтовые отделения посещают многие представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение удобнее физическим лицам.

Источник: https://www.pochta.ru/

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Категория: Новости / Общество

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