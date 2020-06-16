Переводы в Сбербанк через систему быстрых платежей терпят неудачи

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Проблема подключения к СБП у клиентов Сбербанка – временная, прокомментировал в интервью радио Sputnik председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов. По его словам, сложности возникают из-за того, что процедура подключения услуги немного отличается от других банков.

Клиенты банков-участников Системы быстрых платежей (СБП) пожаловались на высокую долю неудачных переводов в Сбербанк. Дело в том, что клиенты банка не могут автоматически активировать функцию, а должны дать дополнительное согласие на получение перевода.

"Сбербанк предложил пользователям достаточно неочевидный способ подключения услуг Системы быстрых платежей. На эту тему существует несколько мнений. Первое – что это желание Сбербанка как можно меньше общаться в Системе быстрых платежей. Вторая точка зрения, что требования осознанного согласия пользователя на использование СБП вполне разумно, это страхует клиента от целого ряда жульнических возможностей, снимает операцию, если человек не хочет принимать переводы в СБП. Например, если госслужащий не хочет принимать деньги, которые приходят вне его контроля. Процедура Сбербанка отличается от процедур других банков, но подключиться можно за несколько минут, это не займет много времени. Постепенно все подключатся и будут работать", – считает Виктор Достов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/