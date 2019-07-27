Ритейлеров против ЦБ. Делаем ставки

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Бойкот системы быстрых платежей со стороны российских ритейлеров провалится. Причина – политический подтекст инициативы ЦБ. Такое мнение высказал младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Ранее стало известно, что крупные сети магазинов не в восторге от идеи Центробанка по внедрению системы быстрых платежей. Их не устраивает процент, который будет взыматься при оплате. Банки настаивают на повышении ставки до 1-1,5%, а ритейлеры - против.

Какие рычаги давления есть у сторон в этом споре, объяснил Вячеслав Путиловский.

«Здесь важный момент в том, что крупные ритейлеры владеют рынком, и они неподконтрольны Банку России. Они могут отказаться от сотрудничества с банками. Это маловероятно, но у нас есть примеры историй, когда крупные сети отказывались от работы с картами или работали только с одним банком. «Ашан» и IKEA, например, так работали. Повторение вполне возможно, если их не устроят условия. По факту там идет комиссия, которая не устраивает ритейлера. Если будет комиссия меньше, то она будет применяться», - рассказал эксперт.

Система быстрых платежей – это новый способ оплаты покупок в магазине. Вместо использования классического штрих-кода на товарах предлагается использовать QR-коды. Теоретически, эта технология поможет совершать покупки быстрее.

Проблема в комиссии, которую хотят получать банки при обработке таких платежей. Однако, это вопрос конкуренции и при политическом давлении стороны смогут его решить, рассказал младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

«Банк России продвигает эту идею быстрых платежей. Скорее всего, ритейлеры не будут иметь возможности жесткой блокады системы, но отдельные сети могут приостановить внедрение этой технологии. Система быстрых платежей - это в какой-то степени политический проект. Скорее всего, здесь люди договорятся», - уверен Вячеслав Путиловский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru