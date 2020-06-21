Муниципальные округа повысят в статусе и их начнут финансировать

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В систему местного самоуправления введен новый вид муниципального образования — муниципальный округ. В связи с этим в Государственную Думу внесен Законопроект № 970757-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Это актуально для Краснодарского края, в частности муниципальных образований Сочи и Сириуса.

Он направлен Правительством РФ на рассмотрение парламента. Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский считает, что законопроектом предлагается "привести деятельность нового муниципального образования (муниципальный округ) в соответствие с уже имеющимися федеральными законодательными актами".