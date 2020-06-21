/Общество/

Муниципальные округа повысят в статусе и их начнут финансировать

В систему местного самоуправления введен новый вид муниципального образования — муниципальный округ. В связи с этим в Государственную Думу внесен Законопроект № 970757-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Это актуально для Краснодарского края, в частности муниципальных образований Сочи и Сириуса.

Он направлен Правительством РФ на рассмотрение парламента. Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский считает, что законопроектом предлагается "привести деятельность нового муниципального образования (муниципальный округ) в соответствие с уже имеющимися федеральными законодательными актами".
– Что такое «муниципальный округ»? Это несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно. То есть «низовое» базовое звено демократического устройства местного самоуправления. Это обстоятельство является особенно важным для определения прав и обязанностей этого субъекта общей системы властных полномочий в Российской Федерации. Законопроектом предлагается наделить муниципальный округ такими же правами и обязанностями, как и другие муниципальные субъекты. В том числе и в финансовой сфере, которая регламентируется Бюджетным Кодексом. Для этого будет введён переходный период до 1 января 2025 года, – пояснил парламентарий.
Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Скоро останемся без еды и развлечений: московские рестораны умирают

Кремль не будет мириться с Лукашенко: отношения хуже некуда

Америка готовится к новой Великой депрессии: экономика катится вниз

Парламентарии поддержат российскую семью

Оклады «бюджетникам» будет устанавливать кабмин