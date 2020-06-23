Депутат объяснила, могут ли наказать за шорты в офисе

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Может ли сотрудник по собственному желанию менять принятую в организации форму одежды, и что в этом случае должно предпринять его начальство? Об этом рассказала в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Во многих сферах деятельности – например, в банковской – существуют определяемые работодателем рамки, регламентирующие внешний вид сотрудников. Это так называемый внутренний дресс-код, то есть та одежда и обувь, которые сотрудники должны носить в офисе.

Дресс-код не следует путать со спецодеждой и форменной одеждой, ношение которых строго обязательно по действующим нормативам безопасности, пояснила в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"На опасных и вредных производствах есть средства индивидуальной защиты, специальная одежда и обувь: ботинки, чтобы не повредить пальцы при переноске грузов, каски, чтобы беречь голову. Но это не дресс-код. Мы взрослые люди, и если кто-то ошибается и проявляет чрезмерный творческий потенциал в своей одежде, его коллеги или руководитель могут указать на то, что у клиентов такой вид вызывает не те чувства, которые хотелось бы. Мне самой не нравится идея ходить в определенной юбке или брюках, в обуви на определенной подошве", – пояснила Светлана Бессараб.

В летнюю жару строгий офисный дресс-код может стать мучением для работников. По мнению депутата, в курортных регионах работодатель вполне может разрешить сотрудникам летом приходить на работу в шортах. Но даже если такого разрешения не было, то руководство не может сразу же наказывать сотрудника за якобы ненадлежащий вид.

"Локальным нормативным актом работодателя может быть установлена некая форма одежды. Но если работник пришел в офис в другой одежде, его могут только попросить переодеться. И это даже при том, что он расписался во внутреннем нормативном акте. Надо просто выяснить причину, почему человек так поступил. Я бы как юрист защитила такого сотрудника и добилась того, чтобы дисциплинарное взыскание признали незаконным. Суд бы меня поддержал", – отметила Светлана Бессараб.

Если сотрудник нарушает по форме одежды внутренние правила организации, ему могут предложить другую работу из-за несоответствия внешнего вида, добавила депутат. Но если работник регулярно выглядит неопрятно, то руководство может попытаться от него избавиться уже на совершенно других основаниях.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/