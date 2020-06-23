Полицейские обеспечат безопасность кубанцев на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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1 июля 2020 года для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан на избирательных участках планируется задействовать более 5500 сотрудников полиции.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с органами исполнительной власти и заинтересованными ведомствами реализует комплекс мер по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

С 25 июня 2020 года на Кубани откроются порядка 2800 основных и около 40 дополнительных избирательных участков. Каждый из них будет обследован кинологическими расчетами с использованием служебных собак, после чего взят под круглосуточную охрану.

На участках для голосования сотрудники полиции используют около 300 арочных и свыше 2800 ручных металлодетекторов.

С начала работы участковых избирательных комиссий края маршруты патрулирования экипажей ППСП и ДПС будут максимально приближены к объектам голосования.

Кроме того, по заявкам территориальных избирательных комиссий сотрудники органов внутренних дел задействуются при голосовании отдельных групп граждан, которые по тем или иным причинам не смогут явиться на избирательный участок. Полицейские обеспечат охрану общественного порядка и законности при волеизъявлении граждан на дому, либо на придомовых территориях.

1 июля 2020 года для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан на избирательных участках планируется задействовать более 5500 сотрудников полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю