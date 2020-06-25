СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ, НО ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СТАТИСТИКАХ?

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Точность — вежливость не только королей, но и статистиков.

Языком цифр они ежедневно описывают нашу жизнь, но каковы сами статистики в цифрах? В День работника статистики рассказываем, откуда пошла российская статистика, на ком держится Росстат сегодня и почему во время Всероссийской переписи населения численность сотрудников ведомства изменится.

Первая в России статистическая организация — прообраз современной службы российской государственной статистики — была создана 25 июня 1811 года. В этот день в составе Министерства полиции было сформировано специальное Статистическое отделение. Тогда это была небольшая организация, размещавшаяся в одной комнате. За двухвековую историю российская статистика доказала свою необходимость для государственного управления и прогнозирования. Сейчас в состав Росстата входит 66 территориальных органов статистики, а также Центральный аппарат, объединяющий 22 управления. В Росстате работает 17 616 человек, из них 15 580 государственных служащих. 92% госслужащих — женщины, 8% — мужчины. «Статистика — это наука, она не терпит приблизительности», — говорила Людмила Прокофьевна Калугина из «Служебного романа». Поэтому более 95% работников органов статистики имеют высшее образование, а 97 человек — ученые степени кандидатов и докторов наук.

Средний возраст работника статистики — 42 года. Сотрудники до 30 лет составляют 9% всей численности работников, от 30 до 50 лет — 50%, от 50 до 60 лет — 31%, от 60 лет — около 10%.

>В органах статистики нет случайных людей, здесь работают опытные специалисты. Более половины (51%) статистиков имеют стаж государственной гражданской службы более 15 лет. При этом у 21 сотрудника Росстата стаж работы в органах статистики превышает 50 лет. Одновременно в ведомстве нарастает тенденция омоложения коллектива. Например, состав нового аналитического блока Росстата формируется из вчерашних выпускников вузов.

Сотрудники органов статистики занимались подготовкой, проведением и обработкой результатов всех переписей населения на территории нашей страны начиная с Первой всеобщей переписи 1897 года. Основной этап двенадцатой в истории России и первой отечественной цифровой переписи должен был состояться в октябре нынешнего года, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было предложено перенести ее на 2021 год.

Во время предстоящей переписи населения численность сотрудников ведомства вырастет за счет набора временного персонала — 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров. В своей работе они будут использовать электронные планшеты. Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Источник: Медиаофис ВПН-2020