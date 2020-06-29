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В Темрюкском районе Краснодарского края в реку Кубань выпустили 70 тысяч мальков стерляди весом до 10 граммов. Как уточняет пресс-служба региональной администрации, работу выполнил Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Главрыбвод» в рамках госпрограммы, направленной на восстановление популяции редких или вымирающих видов рыб.

Всего, сообщает минсельхоз, планируется за год выпустить 5 млн молоди различных видов рыб. Также в рамках федеральной программы по мелиорации лиманов азовские лиманы обогатятся на более чем 2,5 млн экземпляров растительноядных рыб.?

Напомним, ранее «МК на Кубани» писал, что в водоемы Краснодарского края выпустили более 2 300 особей русского осетра, севрюги и белуги. Эти виды занесены в Красную книгу.

Источник: https://kuban.mk.ru/