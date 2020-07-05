День ветеранов боевых действий: памятная дата, не имеющая официального статуса

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Сегодня, 1 июля, в стране вспоминают погибших участников локальных конфликтов

Правда, на сегодняшний день в официальных документах такая дата не значится.

Создать День ветеранов боевых действий в России решили общественные организации. Инициатором стало всероссийское общество «Боевое братство», а позже к ним присоединились «Офицеры России». Были направлены запросы в официальные структуры, но пока власти закреплять праздник не спешат, так как существует День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который отмечают 15 февраля.

Два месяца назад в г. Горячем Ключе по инициативе полковника милиции в отставке, экс-мэра Туапсе Геннадия Прилуцкого состоялось открытие монумента ветеранам боевых действий и вооруженных конфликтов. Создан монумент заслуженным скульптором России Сергеем Олешня по инициативе Союза ветеранов боевых действий г. Горячий Ключ.

В увековечивании и пожертвовании принимали участие ветеранские организации силовых структур, сами участники боевых действий и граждане при поддержке депутатов Госдумы Владимира Синяговского и Юрия Напсо. Свой вклад в установлении памятника внесли и крупные предприятия не только Горячего Ключа, но Краснодара, Калуги, Красноярска.

Сегодня возле монумента почтили память ушедших товарищей участники Союза ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов г. Горячего Ключа.

Напомним, что именно в Краснодарском крае насчитывается, в сравнении с другими российскими регионами, самое большое количество погибших в Первую и Вторую чеченские войны.

Источник: http://ngkub.ru/obshchestvo/den-veteranov-boevykh-deystviy-pamyatnaya-data-ne-imeyushchaya-ofitsialnogo-statusa