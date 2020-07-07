Отец задержанного Сафронова погиб, готовя статью о поставках оружия

/Общество/

В семье советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в шпионаже, 13 лет назад произошла трагедия. Его отец, также Иван Сафронов и тоже работавший в "Коммерсанте", погиб, не успев сдать свое расследование о поставках оружия в Сирию и Иран через Белоруссию.

В какой-то момент Сафронов-старший сообщил редакции, что готов надиктовать текст статьи по телефону. Однако это так и не было сделано, материал не вышел - журналист погиб при загадочных обстоятельствах.

Сафронова-старшего нашли мертвым под окнами его дома 2 марта 2007 года. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства. Как отмечал "Коммерсант", сотрудник "был практически здоров, в конфликты дома и на работе не вступал". Расшифровка телефонных переговоров и переписок, которые мужчина вел в течение нескольких дней перед смертью, показала, что в тот период он не получал никаких сообщений, которые могли бы толкнуть его на самоубийство.

Также издание сообщало, что Сафронов-старший долго не хотел публиковать свой материал и объяснял коллегам, что "его предупредили: в случае огласки будет большой международный скандал, а ФСБ обязательно возбудит уголовное дело". Кто именно его предупредил, журналист не сообщал.

Сафронов-младший был задержан 7 июля. В ФСБ заявили, что имеются данные о том, что он сотрудничал с разведкой НАТО и что теперь он проходит по статье о госизмене.

Тем временем The Bell утверждает, что уголовное дело может быть связано со статьей Сафронова-младшего, вышедшей 18 марта 2019 года и рассказывавшей о переговорах России и Египта на поставку Су-35. После той публикации США угрожали Каиру в случае закупки этих самолетов, а сам материал был удален с сайта "Коммерсанта". Вскоре Сафронов и несколько коллег уволились из редакции на фоне скандала из-за публикации о возможном уходе Валентины Матвиенко из Совфеда.

Источник: https://www.mk.ru/