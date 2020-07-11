В Роспотребнадзоре рассказали, когда на Кубани откроют аквапарки

/Общество/

Роспотребнадзор рассказал, когда в Краснодарском крае заработают водно-развлекательные комплексы. По сведениям специалистов, для открытия аквапарков необходимо снижение показателя заболеваемости COVID-19 в крае до 0,5. Сейчас показатель – 1.

Как только показатель снизится, аквапарки смогут начать работу. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на представителя управления Роспотребнадзора по краю.

Накануне руководители аквапарков Сочи обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить им работать с соблюдением актуальных санитарных требований. Решение об открытии находится на рассмотрении. В ближайшее время оно будет принято.

Источник: https://kuban.mk.ru/