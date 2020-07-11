На Кубани наградили лучших молодых депутатов

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В Законодательном Собрании Краснодарского края наградили лучших молодых депутатов. В числе призеров – молодые депутаты Красноармейского, Кореновского, Динского районов и Краснодара, сообщает пресс-служба ЗСК. Награды вручили губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Награждение состоялось в рамках ежегодного Общего собрания Совета молодых депутатов Кубани. Обсудить результаты деятельности, обменяться опытом и наметить дальнейшие пути развития собрались депутаты, не достигшие 35 лет. Сейчас в совете работают более 1 500 человек – большая часть из них приняла участие в собрании в режиме видеоконференции.

Участники собрания отметили, что за время карантина была проделана огромная работа в волонтерстве. Молодые депутаты в условиях пандемии коронавируса доставляли продукты, лекарства и средства дезинфекции ветеранам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что за 15 лет цели и задачи Совета стали шире, а опыт работы в условиях пандемии показал, что молодые депутаты готовы бороться с трудностями. Он напомнил, что 45 членов Совета смогли занять высокие руководящие должности.

Вениамин Кондратьев также высоко оценил помощь жителям края со стороны молодых депутатов. Он подчеркнул, что на них делали особую ставку – как на самых активных и современных. По мнению губернатора, они хорошо чувствуют людей и жизнь, и эту связь нельзя терять.

Источник: https://kuban.mk.ru/