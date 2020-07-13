/Общество/

Многодетным семьям предложили) безвозмездно предоставлять услуги нянь.

Это касается семьей, в которых как минимум двое детей младше трёх лет.

 Письмо с предложением на имя министра просвещения (копия есть в распоряжении RT) направил депутат Иван Сухарев.
Он отметил, что родители всё ещё нуждаются в применении новых механизмов помощи в системе дошкольного образования. В частности, речь идёт о ситуациях, когда у молодых супругов уже есть ребёнок и они ещё ожидают появления близнецов. Предоставлять няню предложили до достижения детьми трёх лет, когда они смогут пойти в садик.  
Ранее член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение с предложением освободить от родительской платы за детский сад семьи с низким доходом.

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Категория: Новости / Общество

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