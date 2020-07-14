Качество воздуха на территории Геленджика исследовали специалисты

/Общество/

Выводы специалисты сделали на основе независимого анализа проб воздуха на предмет содержания взвешенных частиц PM 2.5.

Заключение не просто порадовало, отчасти даже удивило. Помните, как-то нечистоплотные СМИ распиарили информацию о том, что якобы в нашем курортном городе воздух чуть ли не самый грязный в России? Так вот теперь специалисты дали ответ всем, кто писал и распространял эти нелепые вещи.

Для сравнительного анализа пробы отбирались в трёх точках города – это район Толстого мыса, где воздух будет наиболее чистым, перекрёсток улиц Кирова и Луначарского, где наиболее плотный автомобильный трафик и содержание вредных веществ в воздухе будет наиболее показательным, и район аэропорта.

Анализ воздуха проводился с помощью специального прибора «Kanomax», улавливающего взвешенные частицы PM 2.5. Это мелкодисперсные частицы размером менее двух с половиной микрометра могут содержаться в загрязнённом выхлопными газами или промышленными предприятиями воздухе. Эти частицы считаются одними из самых опасных, поскольку не ощущаются человеком при дыхании.

Результаты замеров прибор показал сразу. Во всех трёх точках анализатор зарегистрировал содержание вредных частиц ниже самой низкой границы - менее 0.1 миллиграмма на метр кубический при допустимой норме 0.13. Даже на самом оживлённом перекрёстке города воздух не просто соответствует санитарным нормам, а идеально чист. Все официальные документы на этот счёт имеются.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик