30 велосипедов собрали волонтеры для нуждающихся детей в Краснодаре

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В Краснодаре волонтеры Всероссийской благотворительной акции собрали более 30 велосипедов для нуждающихся детей. Однако заявленная планка гораздо выше.

Организаторы запланировали собрать 100 велосипедов за 35 дней. Как рассказала куратор проекта по краю Маринель Суркова, осталась всего неделя. Таким образом, нужно собрать еще почти 70 велосипедов! Кроме того, сейчас идет поиск партнера по мероприятию, на котором велосипеды подарят детям: нужна помощь с площадкой и ее оформлением.

– Пока собираем по всему городу и даже в районах Кубани велосипеды, приводим их в чувства – ремонтируем, подкрашиваем. К счастью, сейчас к нам подключился «Декатлон», который стал очередной точкой сбора и готов помочь с организацией активностей на итоговом мероприятии. Ждем также активных жителей – в рядах как волонтеров, так и дарителей, – поделилась информацией Маринель Суркова.

Напомним, благотворительная акция стартовала в 2016 году во Владимире. Теперь организаторы подключили к акции другие города. Краснодарцы могут помочь детям и отдать свой старый двухколесный транспорт в любой удобный день по адресу – улица Орджоникидзе, 97. Акция продлится до 30 июля.

Также принимаются отдельные запчасти, ролики и самокаты. Вся старая техника будет отремонтирована и передана нуждающимся. Вопросы можно задать по телефону: 89184541342.

Источник: https://kuban.mk.ru/