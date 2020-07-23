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В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами записали обращение к президенту России

Владельцы машин с армянскими номерами записали обращение к президенту России Владимиру Путину возле приемной главы государства в Краснодаре. Запись с обращением появилась в соцсетях.

Люди недовольны тем, что стали изыматься автомобили с армянскими номерами. Водители попросили остановить задержание и арест машин, разрешить ставить авто на учет без растаможки, а также направить оплату штрафов и налогов в бюджет РФ.

Ранее владельцы машин подписали жалобу на неправомерные, по их мнению, действия сотрудников ДПС, которую затем передали в краевое Управление ГИБДД.

«Таможня пропускала несколько лет в Россию авто, а теперь взяли за ж**у, будьте внимательны, я не пожелаю врагу так встрять, как мы. В Краснодаре многие так попали. Сочувствую», – высказалась владелица машины с армянским номером.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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