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Правительство РФ расширило возможности покупки жилья для молодых семей. Участвующие в программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем», смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.

Ранее средства разрешалось расходовать только на жилье экономкласса. По мнению модератора тематической площадки «Демография» ОНФ Краснодарского края, депутата Государственной Думы Светланы Бессараб, эта мера господдержки поможет решить квартирный вопрос многим семьям, тем самым создав условия для рождения детей.

Также выплаты от государства можно будет использовать для рефинансирования ипотеки. Программа предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей – 30%. Возраст супругов не должен превышать 35 лет. Многодетные семьи имеют приоритетное право на господдержку.

«Отсутствие собственного жилья, как правило, заставляет молодые семьи откладывать рождение детей. Сегодня государство предлагает множество программ по решению этого вопроса: ипотека по сниженной ставке, семейный материнский капитал, программа действия которого продлена и сегодня распространяется на семьи при рождении первенца, поддержка нуждающихся многодетных семей, в том числе, предоставление земельных участков под индивидуальное жилое строительство, возможность строиться за счёт материнского капитала на садовом участке. Теперь молодые семьи смогут покупать квартиры комфорткласса. В Краснодаре, благодаря данной программе, с 2016 по 2019 годы социальные выплаты получила 501 молодая семья. В 2020 году еще 93 семьи получат господдержку. При расширенной господдержке молодые семьи смогут планировать своё будущее и становиться родителями», - прокомментировала модератор тематической площадки «Демография» ОНФ Краснодарского края, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.