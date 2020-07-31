Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербент е

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Единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте. Буксировка ракетного экраноплана по морю заняла 14 часов.

Для обеспечения транспортировки Каспийская флотилия выделила 3 буксира и 2 катера сопровождения. Всего было задействовано 40 человек личного состава военнослужащих флотилии.

Подготовка к транспортировке ракетного экраноплана из Каспийска заняла около суток. «Лунь» станет центральным экспонатом дербентского парка «Патриот».

Спаравочно: Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» создан на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. В 1986 году перенаправлен в Дагестан на Каспийскую Флотилию для проведения испытаний и передачи в дальнейшую эксплуатацию, которая завершилась в 1991 году.

Экраноплан предназначен для нанесения ракетного удара по надводным кораблям. «Лунь», благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров, мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты. Является единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm