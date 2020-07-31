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В целях поощрения стремления людей с ограниченными возможностями к повышению образовательного уровня, адаптации в обществе и социальной поддержки, а также за достигнутые успехи в области литературы и искусства, технического и народного творчества, физической культуры и спорта была учреждена ежегодная именная премия губернатора Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями.

В 2020 году на получение премии Общественной организацией Краснодарского края «Мир без границ» по содействию в развитии спорта и творчества среди людей с ОВЗ была выдвинута кандидатура подопечного Жарова Ильи.

Илье 17 лет. Юноша разносторонен - имеет успехи в спорте и творчестве. Занимается легкой атлетикой, шахматами, прикладным ремеслом и швейным делом. В 2016 году попробовал заниматься изобразительным искусством и выбрал для себя это направление приоритетным. Как результат, на сегодняшний день, завоеванные призовые места во всероссийских и международных конкурсах. Уже около 4-х лет он занимается в арт-студии «Гамма» с опытным художником –преподавателем Кленц Анжеликой Вячеславовной. Преподаватели его любят, с удовольствием с ним работают. Говорят, у мальчика и талант есть и сам он – человек открытый и очень позитивный. К живописи у Ильи особое отношение. Он считает, что именно занятия искусством помогли ему повзрослеть, познакомится со многими интересными людьми и завести новых друзей.

Илья пишет картины не только для собственного удовольствия, но и для того, чтобы порадовать близкий, друзей С удовольствием отдает свои работы в благотворительные фонды, чтобы другие дети с ограничениями по здоровью – такие же как он - увидели и возможно в дальнейшем тоже приобщились бы к искусству.

Со своими картинами Илья уже ни раз участвовал в различных конкурсах – краевых, общероссийский и даже международных – в Германии, в Испании, Париже, Турции, в которых завоевал 1-ые места.

Продвигать свои работы на всевозможные конкурсы Илье помогает ООКК "Мир без границ" во главе с председателем Козыревым Виталием Александровичем.

Сегодня нашими подопечными, кроме Ильи, являются еще около 300 человек. Каждому из них мы помогаем найти себя, определиться с целью в жизни и идти к ней, несмотря ни на какие трудности.