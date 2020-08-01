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Шойгу принял участие в молебне в честь небесных покровителей ВДВ

В Главном храме Вооруженных сил России состоялся торжественный молебен, посвященный 320-летию Службы Тыла и 90-летию Воздушно-десантных войск.

В молебне приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командование ВДВ, десантники, а также специалисты тыла. Для молебна была выставлена иконы Святого Преподобного Иосифа Волоцкого, который считается небесным покровителем специалистов армейского тыла. 1 августа исполнилось 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота.

2 августа отмечается День ВДВ России. В этом году им исполняется 90 лет. Небесным покровителем десантников является Пророк Илия.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Общество

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