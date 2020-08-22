Исследователи из химико-технологического университета предложили варианты решения проблемы загрязнения воды в Геленджикской бухте

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Во время совещания представителей Минпромторга России с администрацией края и ведущими энергетическими предприятиями региона (ООО «КВГ», ЗАО «УК «Лидер», АО «НЭСК», ПАО «Кубаньэнерго») в городе Геленджик, посвященного попаданию сточных вод в Геленджикскую бухту, сотрудники Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д.И. Менделеева рассказали о разработанных технологиях по очистке и обессоливанию сточных вод, которые могут быть реализованы в Краснодарском крае.

Представленные вузом технологии замкнутого водоснабжения промышленных предприятий разработаны на основе мембранных методов с возвратом очищенной воды в оборот и утилизацией образующихся концентратов. Технология позволяет вернуть в оборот до 99% сточных вод, а также в ряде случаев извлечь ряд ценных компонентов из образующихся отходов. Степень очистки составляет от 95% до 99%. Затраты электроэнергии в среднем не превышают 1 кВтч/м3. Разработанные модули имеют производительность до 500 м3/час.

“Наши ученые разрабатывают установки по очистке и обессоливанию природных и сточных вод на основе передовых технологий очистки воды, эффективность которых достигает 95-99% очистки. В нашем распоряжении находятся как уникальные технологии мембранного обессоливания воды, так и разработанные мобильные опреснительные установки, интегрированные с возобновляемыми источниками энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы и их комбинации). Все это позволяет начать использование таких технологий как на Кубани, так и в Крыму уже в ближайшее время”, - рассказал ректор РХТУ Александр Мажуга. РХТУ им. Д.И. Менделеева является опорным университетом химической отрасли и специализируется на промышленной экологии и реализации программ водоподготовки и очистки.

Загрязнение Геленджикской бухты связано с попаданием в ее воды неочищенных бытовых и промышленных стоков, что привело к значительному ухудшению экологической обстановки курортного города. Одним из вариантов решения данной проблемы станет размещение очистных сооружений на реке Суваран, которые будут очищать сточные воды перед их попаданием в бухту.

В настоящее время российский вуз ведет проект по реконструкции системы водоснабжения крупного промышленного предприятия на Кубе, которое включает установки по очистке технических сточных вод. По словам ректора, подобный опыт, а также опыт вуза в создании мобильных установок по опреснению воды в рамках ФЦП “Исследования и разработки”, можно будет использовать для решения проблемы загрязнения воды в Геленджике. Проекты РХТУ по опреснению и обессоливанию воды успешно работают на предприятиях Казахстана, Узбекистана, Сингапура, ОАЭ, ЮАР и других стран.

Предлагаемые технологические решения на основе очистных сооружений, работающих по технологиям мембранной очистки, способны решить проблемы загрязнения Геленджикской бухты и качественно повысить экологическую обстановку в крае. Отечественные технологии водоочистки вызвали живой интерес во время недавней поездки ректора в Крым, где обсуждалась возможность привлечения к данным проектам вузы полуострова.

Источник: https://muctr.ru/