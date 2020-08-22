В Краснодаре День Государственного флага РФ отметят в онлайн-формате

/Общество/

Сегодня, 22 августа, в столице Кубани пройдут торжества, посвященные Дню Государственного флага России. Большая часть мероприятий пройдет формате онлайн. В этом году российскому триколору исполнится 351 год.

Так, на Главной городской площади казаки почётного караула Кубанского казачьего войска торжественно поднимут Государственный флаг страны. Площадь полотнища — 150 квадратных метров. Флагшток у городской администрации — самый высокий на Кубани. Его высота составляет 42 метра. Флаг установили на Главной городской площади города 26 апреля 2014 года в День реабилитации кубанского казачества.

В парке «Городской сад» с 10.00 до 14.00 будет работать выставка художественных работ учеников школ искусств города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Каждый желающий может поучаствовать в одной из онлайн-акций: фоточеллендже «Цвета моей Родины», акция «Мой флаг, моя история», челлендж «Сладкая история», викторина «История Российского флага», флешмоб «Вперёд, Россия!».

Напомним, триколор, наряду с государственным гимном и гербом, — главные государственные символы России. Цвета флага имеют свое значение: белый символизирует свободу и независимость, синий - веру и духовность, красный обозначает державность государства.

Источник: https://kuban.mk.ru/