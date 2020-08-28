Сотрудники следственного управления по Краснодарскому краю приняли участие в благотворительной акции «Соберем ребёнка в школу»

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В преддверии нового учебного года на Кубани проходит ежегодная акция «Соберем ребёнка в школу!».

Офицеры краевого следственного управления продолжают оказывать адресную помощь многодетным семьям. 27 августа 2020 года в Абинске Краснодарского края следователи краевого следственного управления совместно с представителями администрации городского поселения посетили многодетные семьи.

Среди семей, которые навестили следователи и сотрудники администрации была семья Подтелкиных, в ней одинокий папа воспитывает четверых детей в возрасте до семи до двенадцати лет. Участники акции «Соберем ребёнка в школу!» приобрели для школьников многодетных семей канцелярские принадлежности, одежду и обувь.

Вручение подарков и поздравления с наступающим праздником 1 сентября с пожеланиями здоровья и успехов в учебе следователи следственного отдела по Абинскому району Лев Галустьянц и Гасан Гулмагомедов провели совместно с главой Абинского городского поселения Алексеем Савельевым и председателем Совета Абинского городского поселения Юрием Сидоренко.

В свою очередь ребята и их родители поблагодарили участников акции за подарки и проявленную заботу.

Сотрудники следственного управления по Краснодарскому краю и в дальнейшем продолжат оказывать помощь нуждающимся в ней многодетным семьям.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю