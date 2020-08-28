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Полицейские Новороссийска призывают граждан не относится к аккаунтам в социальных сетях доверчиво

Мошенники обещают новороссийцам быстрые кредиты,  интернет - мошенничество с банковскими картами становятся все более изощрёнными.

В отдел полиции Южного района Управления МВД по городу Новороссийску с заявлением обратился 51-летний житель города и пояснил полицейским, что в социальной сети на одном из аккаунтов нашёл услугу, упрощённое получение кредита. Потерпевший связался с оператором, женщина  по телефону представилась  сотрудником банка и продолжила переписку через мессенджер.  Мужчина отправил свои персональные данные и указал сведения о карте. Далее в телефонном разговоре потерпевшего убедили пройти к банкомату и перевести на счёт предложенный мошенником денежные средства, хранящиеся на карте, для того чтобы впоследствии можно было оформить кредит. После списания денежных средств пришло сообщение о блокировке карты, в связи с чем ему предложили повторить операции с другой банковской картой. Мужчина предоставил данные карты своей сестры, с которой было списаны денежные средства в сумме около 68 000 рублей.

Не говорите никому, а также не указывайте в СМС:

-ФИО владельца

- срок действия,

-трехзначный номер СVV

-ПИН –код

- SMS – коды для подтверждения платежей, переводов.

-не переходите по предложенным ссылкам;

- не скачивайте и не устанавливайте программы, рекомендуемые вам.

Тот, кто просит вас это сделать под любым уважительным предлогом МОШЕННИК.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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