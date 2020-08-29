Председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова: пандемия обострила весь накопленный негатив

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В столице Кубани 28 августа состоялось расширенное пленарное заседание Общественной палаты Краснодарского края с участием представителей общественных палат муниципальных образований края.

С приветственным словом от имени губернатора к участникам встречи обратился директор Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Игорь Чагаев. Он подчеркнул трудности работы в период пандемии, вопреки которым ОП КК удалось выполнить поставленные задачи:

– Мы вместе с общественной палатой продумали не чиновничий, а человеческий подход и помогали каждому, кто оказался в трудной ситуации, – прокомментировал Игорь Чагаев. Он отметил весомый вклад Общественной палаты края в решении многих проблем и реализацию самых разных задач, которые ставятся властями. Особое внимание было уделено подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, в проведении которого ОП КК активно участвовала, обучая и направляя на избирательные участки наблюдателей.

Эта работа вкупе с общими усилиями ответственных ведомств, позволила Краснодарскому краю войти в десятку лучших регионов по активности граждан и отсутствию нарушений. В завершение своего выступления Игорь Чагаев объявил благодарность за самоотверженную работу председателю ОП КК, Любови Поповой, а также ряду членов палаты.

Об итогах работы первого полугодия представителям муниципальных палат рассказала председатель ОП КК. Любовь Попова подчеркнула, что для палаты было важно сохранить вектор и посыл в условиях новой реальности, когда всему миру приходилось искать новые форматы работы. И Общественной палате удалось сформировать мощный социальный пакет, который соответствовал требованиям граждан, многие из которых оказались в трудной жизненной ситуации.

– Пандемия обострила все накопленные ранее негативные настроения, имеющиеся социальные и экономические проблемы. Мы одновременно работали и над этими вопросами, как системными, так и точечными – рассказала Любовь Попова.

Во время пандемии Общественная палата края занималась организацией доставки продуктов и лекарств, помогала получать пропуски, координировала деятельность волонтеров, изыскивала возможности поддержки НКО и предпринимателей, чей бизнес пострадал от распространения от пандемии.

– Вся помощь стала возможной благодаря налаженному взаимодействию с Общественной палатой РФ, органами власти Краснодарского края – министерствами здравоохранения, минсоцтруда, экономики, департаментом промышленной политики, департаментом внутренней политики администрации Краснодарского края, – прокомментировала председатель ОП КК.

В данный момент тесное сотрудничество с муниципалитетами ведется в области подготовки к единому дню голосования. Общественная палата проводит образовательные мероприятия, упростила процедуру приема заявлений кандидатов в наблюдатели, открыла Горячую линию по данному вопросу и обозначила полномочия и зону ответственности координаторов. От муниципалов ждут традиционного активно включения в процесс.

Любовь Попова отметила большой вклад членов и сотрудников аппарата муниципальных Общественных палат, который также оценили на федеральном уровне.

– У нас есть сильный блок общественного контроля, юристы и адвокаты. Обращайтесь, будем решать ваши проблемы в рабочем режиме прямо на местах, – призвала коллег Любовь Попова.

Любовь Попова, озвучила планы региональной общественной палаты на оставшуюся часть года. Это реализация нацпроектов и стратегий, контроль и участие в их исполнении, а также контроль исполнения поручения Президента в части организации бесплатного горячего питания для школьников из младших классов, дальнейшее развитие проекта «Час с министром» и участие общественников в акции ГИБДД «Безопасная дорога в школу».

После окончания пленарного заседания для представителей муниципалитетов был проведен обучающий семинар «Применение методов медиации при реализации полномочий субъектов общественного контроля».

Источник: https://kuban.mk.ru/