На Кубани обеспечат независимое общественное наблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию

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Светлана Бессараб, лидер кубанских профсоюзов, депутат Государственной Думы приняла участие в видеоконференции, посвященной вопросам организации общественного наблюдения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на территории Краснодарского края.

В видеоконференции по теме «О готовности к наблюдению за Общероссийским голосованием», организованной Общественной палатой Краснодарского края, участвовали представители региональных отделений политических партий и общественных организаций, заключивших соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой при проведении голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию и направивших наблюдателей для осуществления контроля на избирательных участках.

Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, выступающая модератором конференции, отметила, что наблюдать за ходом голосования на Кубани будет предельно широкий круг организаций, включая активистов профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, волонтеров.

На данный момент корпус общественных наблюдателей в крае сформирован в количестве 17 тысяч кандидатур, в их число вошли почти 3 тысячи профсоюзных активистов. Всего в России Общественные палаты получили более 200 тысяч заявок от желающих стать наблюдателями за ходом голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Светлана Бессараб, председатель Краснодарского краевого профобъединения, депутат Государственной Думы рассказала, почему представители профсоюзов принимают активное участие в наблюдении за проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

«Профсоюзы активно обсуждали все поправки в Конституцию, внесли свои предложения, которые укрепляют социальные права и гарантии работников, повышают статус человека труда. – отметила в своем выступлении Светлана Бессараб. - Принятие некоторых предложенных президентом поправок, например касающихся минимального размера оплаты труда (МРОТ), профсоюзы добиваются уже много лет и появление их в законопроекте можно считать победой. Мы должны участвовать в общенародном голосовании, обеспечить его прозрачность и открытость. Новые положения Конституции повысят требования к эффективности социальной и экономической политики страны, гарантируют выполнение государством социальных обязательств в самых сложных политических и экономических

условиях, а значит стабильность и повышение качества жизни граждан».

Активную позицию и подготовленность к участию в наблюдении своих представителей подтвердили представители региональных отделений политических партий.

С 25 июня при Общественной палате края начинает работу ситуационный центр общественного мониторинга. В режиме реального времени будут отслеживаться ход голосования и возникающие в его процессе проблемы, которым будет даваться оценка и предприниматься необходимые меры общественного реагирования. В работе центра задействованы юристы и эксперты избирательного права.