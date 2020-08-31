10 МИЛЛИОНОВ ЗА 100 ЛЕТ

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28 августа 1920 года прошла первая перепись в Советской России. Она не была всеобщей — во многих частях страны шла гражданская война. Зато по ее результатам можно было узнать психическое здоровье, физические недостатки, пол, возраст и, что было тогда актуально, опыт участия в боевых действиях.

100 лет назад в стране жило 136,8 млн человек. В 2010 году — 142,9 млн, а на 1 января 2020 года — 146,7 млн человек. Какую цифру даст нам очередная Всероссийская перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года? Что изменилось в технологиях проведения переписи за прошедшее столетие?

Перепись 1920 года стала второй в российской истории и проводилась после 23-летнего перерыва. За это время разразилась Первая мировая война и разрушилась Российская империя. Потери российской армии на фронтах с 1914 по 1918 год превысили 7 млн человек. Из 10 самых крупных городов страны, в которых, по данным переписи 1897 года, проживало более 4,8 млн человек, к 1920 году только два — Москва и Петроград — находились на территории Советской России.

Всероссийская перепись 1920 года не считается всеобщей — данные не собирались в Крыму, на Дальнем Востоке, в горных районах Северного Кавказа, где продолжались боевые действия. Однако она остается первым источником информации о составе населения послереволюционной России. На 28 августа 1920 года численность населения страны (с доисчислением по территориям, не охваченным переписью) составила 136,8 млн человек. Число городских жителей — 20,9 млн, или 15% всех живущих в стране.

В первой советской переписи в качестве основной формы опроса использовались личный листок, квартирная карта и подворная ведомость. Опросная анкета первой переписи включала 18 параметров, в их числе пол, возраст, национальность, родной язык, гражданство, место рождения, источник средств существования, физические недостатки, психическое здоровье, участие в войнах и т.д.

Спустя столетие перепись в России впервые станет цифровой. Перепись населения всемирного раунда 2020–2021 годов в нашей стране пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Ее главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики, в отличие от первой советской переписи, будут использовать специальные легкие планшеты отечественного производства. Количество бумажных переписных листов составит всего 10% бланков от ранее необходимого объема. В отдаленных и труднодоступных районах страны перепись начнется уже 1 октября 2020 года, в первую очередь это труднодоступные районы Красноярского края, Томской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. В большинстве из них нет интернета, но переписному девайсу он и не нужен — все электронные данные с планшета будут перегружаться в территориальном отделении в общую облачную систему переписи. Таким образом, будет подсчитано население страны даже в самых отдаленных уголках.

«Задачей современной переписи по-прежнему является сбор и анализ данных для адресных решений и долгосрочного планирования социально-экономической политики. Например, буквально на днях был предложен к рассмотрению законопроект о ежегодной выплате на детей к началу учебного года. На эти цели потребуется около 200 трлн рублей, так как сейчас детей и подростков в возрасте 5–16 лет около 20 млн. Предстоящая перепись не только даст нам точную информацию о количестве детей в каждом конкретном регионе, но и позволит узнать, для какого количества семей такая помощь является действительно ощутимой и адресной, сколько у нас малообеспеченных семей, со средним достатком или выше среднего. Совокупность этих данных поможет оценить адресность данной инициативы и окажется крайне полезной при планировании бюджета, необходимого для ее реализации», — пояснила Елена Егорова, заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения