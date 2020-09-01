Секционные заборы 2D и 3D — задачи, особенности, преимущества

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Секционные заборы, это сварные панели из металлических прутьев повышенной прочности. Изготавливаются в одной плоскости — 2D, с изгибами по высоте— 3D. Оба вида имеют некоторое различие между собой в технических характеристиках.

Задачи сварных ограждений

Общая задача заборов такого типа сходна с назначением ограждений любого вида — не допустить проникновения на территорию животных и людей. Различия лишь во внешнем виде и в некоторых нюансах. Секционные панели имеют минимальный вес. В этом им составит конкуренцию сетка-рабица, но она не идет ни в какое сравнение в эстетическом плане. Задача, выполнить которую способен лишь 3d забор — максимальное слияние с окружающей средой при полном обеспечении безопасности.

Особенности секционных заборов

Сквозные ограждения из металлических прутьев имеют почти прозрачный внешний вид. Сливаясь с окружающим ландшафтом, незаметные на небольшом расстоянии, имеют повышенные характеристики прочности и устойчивости к влиянию атмосферных осадков. Производители используют два вида покрытия:

оцинкованная поверхность;

покрытая многослойным полимерным составом.

Полимерный слой усиливает прочность прутка и его устойчивость к влиянию осадков. Предлагается широкая палитра цвета. Монтаж ограждений такого типа предельно облегчен — не требуется особых профессиональных навыков и длительного времени. Установка напоминает сборку конструктора — изделие состоит из набора комплектующих.

Опоры-столбы. Крепления, навершия. Калитки, замки, петли, ручки и т. д.

2D вид выполнен в одной плоскости, для усиления к вертикальным прутьям из металла высокого качества приварены горизонтальные сдвоенные прутки — триплетиры. Это придает им большую сопротивляемость к динамическим ударам. Панели в 3D исполнении имеют 2, 3, 4 изгиба по высоте. Каждый изгиб усиливает прочность всей панели — чем их больше, тем она прочнее.

Преимущества

Все виды заборов имеют преимущества, свойственные только им. Характерные особенности сварных секций объясняют всевозрастающую популярность.

Легкость установки. Покраска производится на производстве. Гарантированная надежность при легком весе конструкции. Срок эксплуатации до нескольких десятков лет за счет антикоррозийного покрытия. Отсутствие требований к уходу и текущему ремонту. Сквозная поверхность обеспечивает хорошую аэрацию почвы близ забора, свободный доступ света и воздуха.

Секционная ограда стоит гораздо дешевле, чем бетонные, кирпичные ограждения, заборы из профлиста.