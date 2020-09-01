Секционные заборы 2D и 3D — задачи, особенности, преимущества
Секционные заборы, это сварные панели из металлических прутьев повышенной прочности. Изготавливаются в одной плоскости — 2D, с изгибами по высоте— 3D. Оба вида имеют некоторое различие между собой в технических характеристиках.
Задачи сварных ограждений
Общая задача заборов такого типа сходна с назначением ограждений любого вида — не допустить проникновения на территорию животных и людей. Различия лишь во внешнем виде и в некоторых нюансах. Секционные панели имеют минимальный вес. В этом им составит конкуренцию сетка-рабица, но она не идет ни в какое сравнение в эстетическом плане. Задача, выполнить которую способен лишь 3d забор — максимальное слияние с окружающей средой при полном обеспечении безопасности.
Особенности секционных заборов
Сквозные ограждения из металлических прутьев имеют почти прозрачный внешний вид. Сливаясь с окружающим ландшафтом, незаметные на небольшом расстоянии, имеют повышенные характеристики прочности и устойчивости к влиянию атмосферных осадков. Производители используют два вида покрытия:
- оцинкованная поверхность;
- покрытая многослойным полимерным составом.
Полимерный слой усиливает прочность прутка и его устойчивость к влиянию осадков. Предлагается широкая палитра цвета. Монтаж ограждений такого типа предельно облегчен — не требуется особых профессиональных навыков и длительного времени. Установка напоминает сборку конструктора — изделие состоит из набора комплектующих.
- Опоры-столбы.
- Крепления, навершия.
- Калитки, замки, петли, ручки и т. д.
2D вид выполнен в одной плоскости, для усиления к вертикальным прутьям из металла высокого качества приварены горизонтальные сдвоенные прутки — триплетиры. Это придает им большую сопротивляемость к динамическим ударам. Панели в 3D исполнении имеют 2, 3, 4 изгиба по высоте. Каждый изгиб усиливает прочность всей панели — чем их больше, тем она прочнее.
Преимущества
Все виды заборов имеют преимущества, свойственные только им. Характерные особенности сварных секций объясняют всевозрастающую популярность.
- Легкость установки.
- Покраска производится на производстве.
- Гарантированная надежность при легком весе конструкции.
- Срок эксплуатации до нескольких десятков лет за счет антикоррозийного покрытия.
- Отсутствие требований к уходу и текущему ремонту.
- Сквозная поверхность обеспечивает хорошую аэрацию почвы близ забора, свободный доступ света и воздуха.
Секционная ограда стоит гораздо дешевле, чем бетонные, кирпичные ограждения, заборы из профлиста.