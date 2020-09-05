Евремов готов к суровому приговору, заявил адвокат

/Общество/

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный Михаил Ефремов, обвиняемый в смерти человека в результате ДТП, готов к судебному вердикту.

Во вторник, 8 сентября, суд вынесет приговор актеру. Обвинение запросило 11 лет в колонии строгого режима, пояснив, что без изоляции подсудимого от общества невозможно его исправление. Потерпевшие эту позицию поддержали. Защита намерена добиваться наказания, не связанного с лишением свободы.

"Готовится к приговору он спокойно", - рассказал Пашаев о настроениях клиента.

По его словам, Ефремов с самого начала понимал, "что будет большой срок" и что "его судьба решена". Он отметил, что когда прокуратура запросила 11 лет, актер "даже глазом не моргнул".

"Ему легче стало", - заверил адвокат.

Стоит отметить, что в своем последнем слове Ефремов признал вину и заявил, что запрошенные для него 11 лет равносильны смертному приговору.

Источник: https://www.mk.ru/